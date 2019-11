Podcastreeks over verdwijning Théo Hayez moet onderzoek helpen

Het waren de ouders van Théo Hayez die misdaadjournalist David Murray vroegen om naast het officiële politieonderzoek een eigen onderzoek te starten. Murray schrijft voor de nationale krant The Australian en heeft een stevige reputatie inzake onderzoeksjournalistiek.

Sinds drie maanden verzamelt Murray informatie over de verdwijning van Hayez. De vraag naar getuigen stelt hij in zijn podcastreeks The Lighthouse, genoemd naar de vuurtoren van Byron Bay waar de jonge Overijsenaar verdween.

De eerste twee afleveringen van The Lighthouse staan online en kan je via de website van The Australian beluisteren.