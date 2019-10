Politie deelt persoonsbeschrijvingen van vermoedelijke daders diefstallen uit wagens

Sinds enkele weken kampt Diegem met een inbrakenplaag in auto’s. Dankzij enkele getuigen zijn persoonsbeschrijvingen gemaakt van twee mannen die zich verdacht gedroegen rondom de wagens. Via een bericht dat de politie verspreidt via het alarmsysteem BE-alert wil het de vermoedelijke daders vatten.

De feiten doen zich vooral voor in de onmiddellijke omgeving van het treinstation van Diegem. “De daders gaan vaak specifiek te werk. Eerst proberen zij het portier open te wringen met een ijzeren staaf of schroevendraaier, daarna wordt vaak ook het zijruitje verbrijzeld”, staat te lezen in het bericht dat via BE-alert werd gedeeld.

De daders zijn specifiek op zoek naar achtergelaten waardevolle spullen zoals geld, bankkaarten en zonnebrillen. Boorddocumenten worden niet meegenomen. Het gaat voornamelijk om Mercedes, Audi en BMW. De politie waarschuwt om geen waardevolle voorwerpen achter te laten en vraagt ook uit te kijken naar twee personen die zich verdacht gedroegen en meermaals naar voertuigen keken.

Dader 1

“De eerste dader is tussen de 20 en 30 jaar oud en ongeveer 1 meter 80 groot. Hij heeft een scherp aangezicht - vooral de kin – en heeft een baard. Toen getuigen hem opmerketen, droeg hij een sportieve vest bestaande uit donkere mouwen en bleke rug met kap. De verdachte droeg vermoedelijk een jeansbroek, sportieve schoenen met dikke witte zool, zwarte handschoenen en een zwarte manbag. Hij heeft ook een donkere pet met een teken vooraan”, meldt het bericht van BE-alert.

Dader 2

Ook de tweede dader is tussen de 20 en 30 jaar oud en iets groter. “Hij is ongeveer 1 meter 85 groot en heeft halflang zwart haar dat naar achter is gekamd. Opvallende gelaatskenmerken zijn dikke zwarte wenkbrauwen en een fijne snor. Hij draagt een halflange winterparka met pelskraag en draagt sportieve schoenen waarvan het achterstuk wit is”, besluit het bericht.

Wie de personen ziet of meer informatie heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie VIMA via het nummer 02/253.33.33.