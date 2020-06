Politie Dilbeek treedt op tegen hangjongeren

Sinds kort kampt Dilbeek met overlast door hangjongeren. Ze vertoeven in het park achter het gemeentehuis, maar ook in natuurdomein Wolfsputten en rond academie Dil’Arte. “We zien dat het hier de jongste dagen escaleert richting vandalisme, vuilnis achterlaten en agressief gedrag tegenover buurtbewoners,” aldus burgemeester Willy Segers.

Het gaat vaak om tientallen jongeren die samentroepen, terwijl samenscholingen door de coronamaatregelen nog altijd verboden zijn. “Daarom hebben we onze politiepatrouilles de voorbije week opgedreven. Bovendien stellen we vast dat een aantal jongeren uit het Brusselse met een politioneel verleden ook de weg naar hier gevonden hebben,” legt Segers uit. “We nemen de zaak dus serieus.”

Geen heksenjacht

Maandagavond vond een eerste grote actie plaats. Dertig agenten voerden toen identiteitscontroles uit. Als de jongeren blijven komen, zal dat nog gebeuren. Al wil Dilbeek er geen heksenjacht van maken: “We zien de jongeren in grote getale aankomen met de bus. Als dat is om te genieten van de mooie Dilbeekse plekjes, vinden we dat geen probleem. Wanneer er andere bedoelingen zijn, gaan we dat niet laten escaleren. Daarom grijpen we nu iets steviger in,” besluit Segers.