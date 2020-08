Politie Dilbeek vernietigt illegale elektrische steps

Update

Remco Evenepoel is terug in ons land na zijn zware val in de Ronde van Lombardije zaterdag. Met een privéjet van Deceunick-Quick.Step werd hij gisteren vanuit Italië overgevlogen. Evenepoel wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis van Herentals. Vanop zijn ziekenhuisbed stuurde hij een...