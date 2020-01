Politie en vrienden op zoek naar Frederik (21), verdwenen na nieuwjaarsfeest in Kruitfabriek

De politie is met man en macht op zoek naar Vilvoordenaar Frederik Vanclooster (21). Hij werd het laatst gezien toen hij de overgang van oud naar nieuw ging vieren in de Kruitfabriek. De Cel Vermiste Personen is sinds gisterochtend op zoek naar de jongeman. Een 100-tal vrienden en familie sloten zich in de loop van de dag en avond aan bij de zoekactie, maar voorlopig zonder resultaat.

Frederik werd op nieuwjaarsnacht rond 3u00 voor het laatst gezien aan de Steenkaai, vlakbij de Kruitfabriek. Maar sinds die nacht ontbreekt elk spoor van de jongeman. Met een speurhond werd gisteren de kade aan de Steenkaai afgestapt, maar zonder resultaat. Toen de Cel Vermiste Personen de zoekactie staakte door de invallende duisternis, startten een 40-tal vrienden een spontane zoekactie.

In de loop van de avond sloten zich daar nog een heleboel vrienden en familie bij aan. Zo'n 100 mensen kamden de hele omgeving rond de Kruitfabriek uit en verspreidden flyers in winkels. Volgens het parket Halle-Vilvoorde overlegt de Cel Vermiste Personen donderdagochtend met de politiezone VIMA over de volgende stappen. Het parket benadrukt dat het ook meerdere pistes dan het kanaal onderzoekt.

Ook de spontane zoekactie gaat door. Die wordt gecoördineerd vanuit de Kruitfabriek. "Morgenochtend om 8u30 spreken we opnieuw af aan de Kruitfabriek. Iedereen die wil meezoeken is welkom. Aan de mensen, bedrijven en horecazaken in Vilvoorde die camera's hebben aan hun gevel vragen we om aandachtig de beelden van 1 januari te bekijken, vooral tussen 3 uur en 7 uur 's ochtends", aldus de Kruitfabriek op sociale media.

De Cel Vermiste Personen heeft intussen een opsporingsbericht verspreid. Frederik is 1,94 meter groot en noirmaal gebouwd. Hij heeft kort bruin haar en draagt een metaalkleurige bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een bruine fluwelen broek en donkerblauwe winterjas. Weet u meer of heeft Frederik na nieuwjaarsnacht nog gezien, neem dan contact op via het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

Foto: Facebook