Politie flitst 727 auto's op Brusselsesteenweg in Asse

De poltiezones AMOW, TARL en Dilbeek hebben afgelopen zondag een twee grote verkeersacties gehouden in Asse en in Schepdaal. Zeker zes rijbewijzen werden voor vijftien ingetrokken en meer dan 800 wagens werden geflitst.

Zondagnamiddag vond de verkeersactie plaats op de Brusselsesteenweg in Asse, ter hoogte van brasserie Industria. 294 chauffeurs werden gecontroleerd. Twee van hen bliezen alarm, twee anderen reden onder invloed van drugs en moesten hun rijbewijs inleveren. Verder werden er nog eens 38 verkeersinbreuken vastgesteld. Tegelijkertijd was er een snelheidscontrole op de plek waar je 70 kilometer per uur mag rijden. Maar liefst 727 van de 2.350 wagens reed te snel. De hoogste gemeten snelheid was 143 kilometer per uur.

's Avonds verplaatste de actie zich naar de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Daar bliezen drie chauffeurs positief en twee alarm, werden 14 verkeersinbreuken vastgesteld en reden 84 bestuurders te snel.