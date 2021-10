Politie neemt 158 konijnen in beslag in illegale kwekerij in Wezembeek-Oppem

In Wezembeek-Oppem zijn deze week maar liefst 158 konijnen in beslag genomen door ee politie en de dienst Dierenwelzijn. De diertjes zaten in kooien in een garage.

Na klachten van geurhinder botste de politie op illegale kwekerij in Wezembeek-Oppem. Ze vonden er 158 konijnen in op mekaar gestapelde hokken in een garage. Zorgboederij Huppeldepup uit Grimbergen kwam de diertjes halen. “Ze zaten allemaal in een garage, vier verdiepen hokken op elkaar… Voor eentje kwam alle hulp te laat en hebben we moeten laten inslapen”, vertelt een van de medewerkers. “Een dertigtal dieren zijn ziek, een tiental hoogzwanger en een twintigtal andere wellicht ook zwanger.” De zieke dieren zullen in de zorgboerderij verzorgd worden, voor de andere konijnen worden er opvanggezinnen gezocht.

Foto: FB-pagina Huppeldepup