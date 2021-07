Politie neemt meer dan 500 flessen lachgas in beslag in Sint-Pieters-Leeuw

Bij een grootschalige controleactie van verschillende handelszaken in de Zennevallei, werd bij een zaak in Sint-Pieters-Leeuw meer dan 500 flessen lachgas in beslag genomen. De actie vond eind vorige maand plaats, maar het nieuws raakt nu pas bekend.

Aan de controleactie op 25 juni namen verschillende inspectiediensten deel. In totaal werden 18 kleine en middelgrote bedrijven onderworpen aan een controle. Slechts één handelszaak bleek volledig in orde te zijn. Eén zaak in Sint-Pieters-Leeuw sprong wel heel opvallend in het oog. Daar werden meer dan 500 flessen lachgas in de opslagplaats ontdekt. “Al snel was duidelijk dat deze niet verhandeld werden in kader van de handel in bakkerij-aangelegenheden en toebehoren”, zegt woordvoerder van de politiezone Zennevallei Anneleen Adang. “Het ging in totaal om 368 volle flessen en 160 lege flessen. Ook dozen met ballonnen werden aangetroffen, wat ook sterk doet vermoeden dat de flessen eerder kaderen in de private sfeer.”

De zaak wordt nu verder onderzocht door de lokale recherche en Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. “Lachgas wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt in het uitgaansmilieu omdat het een zo goed als onmiddellijke euforische roes opwekt”, aldus Adang. “Sinds maart van dit jaar is de verkoop ervan aan minderjarigen verboden. In de gemeenten van onze zone werd lachgas eerder al banden gelegd via GAS-boetes.”