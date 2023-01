Politie ontdekt distributiepunt van namaakgoederen in Merchtem

De politiezone AMOW heeft in Merchtem een distributiepunt van namaakgoederen blootgelegd. De ontdekking kwam er nadat de Douane en de FOD Economie eerder op de dag een grote partij namaakgoederen in beslag nam in Eigenbrakel. Het is al de tweede succesvolle actie van de politiezone AMOW in strijd tegen illegale economieën in een week tijd.

Woensdag nam de Douane namaakgoederen van Nike, Louis Vuitton en Gucci in beslag in het Waals-Brabantse Eigenbrakel. Bij de controle werden aanwijzingen gevonden van een logistiek punt in Merchtem. "Dat bleek te kloppen, want ook daar werden partijen namaakschoenen en namaakelektronica in beslag genomen met oog op verder onderzoek en vernietiging", zegt politiewoordvoerder Fred Scraeyen. "Vijf verdachten, waaronder de zaakvoerder, werden geïdentificeerd voor verder onderzoek door de beide federale diensten."

Het is voor de politiezone AMOW de tweede succesvolle actie in een week tijd. Maandag gings de politie samen met economische, financiële en sociale inspectiediensten onder meer langs bij een logistiek bedrijf aan de Brusselsesteenweg in Merchtem. "Daarbij werden vier inbreuken vastgesteld rond de sociale wetgeving en tewerkstelling. Twee koeriers werden beboet omwille van een overtreding inzake hun deeltijdse tewerkstelling. Het bedrijf zelf werd ook opnieuw beboet wegens vertredingen op de tewerkstelling van deeltijdse werkkrachten van twee werknemers", aldus Scraeyen