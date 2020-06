Politie op zoek naar man die meisje probeerde te verkrachten in Kraainem

De politie is op zoek naar een man die in februari een meisje van 18 jaar uit Kraainem probeerde te verkrachten. Een maand voordien zou de man ook al een studente hebben lastig gevallen op de grens van Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe.

De poging tot verkrachting vond plaats op 17 februari in het parkje aan de Nachtegalenlaan. Daar sprak de verdachte het dan 17-jarige meisje aan en begon haar vervolgens te betasten. Toen het meisje zich verweerde door de man een kniestoot te geven, mepte hij haar in het gezicht. Na het handgemeneen kon het meisje gaan lopen en zich in struiken verschuilen. Toen de stiefvader aankwam, was van de verdachte geen spoor meer.

Een maand eerder zou de man een studente verpleegkundige hebben lastig gevallen vlakbij het ziekenhuis UZ Saint-Luc. Beide slachtoffers getuigden gisteren in het opsporingsprogramma Faroek en vrezen dat de man opnieuw zal toeslaan. De verdachte is een Franstalige, blanke man van 40 à 50 jaar oud met donkerbruin haar en een volle baard. De man is ongeveer 1 meter 85 groot en stevig gebouwd. Op het moment van de feiten droeg de man een kaki jas met een bontkraag.

Wie meer informatie heeft over de feiten of weet wie de dader is, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300 of via opsporingen@police.belgium.be.