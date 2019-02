Politie Pajottenland maakt jacht op dierenverwaarlozing

De meldingen van dierenverwaarlozingen beginnen eind december. “In Bever is toen een paard dood aangetroffen en één zwaar verwaarloosd. Vorige week hebben we een zwaar geval van paardenverwaarlozing vastgesteld in Pepingen. Zeven paarden werden in kritieke toestand weggehaald. Drie van hen zijn intussen gestorven. Nadien hadden we veertien schapen in Heikruis. Die moeten allemaal geëuthanaseerd worden,” zegt Serge Roelens van de politiezone Pajottenland.

De politie roept daarom op om wie dierenverwaarlozingen onmiddellijk te melden via het oproepnummer 101. “De vaststellingen van de voorbije weken doet ons vermoeden dat er nog van deze mistoestanden bestaan waarbij dieren onnodig lijden. Wanneer er snel kan worden ingegrepen kunnen dieren nog worden gered. De politie garandeert de anonimiteit van de melders die dit willen,” besluit Serge Roelens.