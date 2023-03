Politie Pajottenland neemt intrek in nieuw commissariaat

Toen de politiezone Pajottenland in 2016 de plannen voor een nieuwbouw langs de Edingsesteenweg voorstelde, was het de bedoeling om begin 2018 intrek te nemen in het nieuwe commissariaat. Ruim vijf jaar later is de zone eindelijk verhuisd. De eigenaars van de grond waarop het commissariaat gebouwd is, spanden een juridische procedure aan. In 2020 werd een akkoord gesloten, waarna de bouw kon beginnen. Ook daarbij traden problemen op. Zo werden er in de plannen geen parkeerplekken voorzien voor het personeel, waren er perikelen met de bouwheer en stabiliteitsproblemen. Zeven jaar na de plannen is de zone eindelijk verhuisd.

“Er is plaats voor 70 politieagenten en 15 administratieve krachten”, zegt korpschef David Cummins. “Het is een modern politiehuis geworden met onder meer een onthaal, wachtzaal, vergaderzaal, verhoorruimtes, drie cellen en een keuken. Bijna alle diensten van de politiezone werken nu samen onder hetzelfde dak. Dat is een enorme meerwaarde. Dossiers werden vroeger besproken via scherm of telefoon, nu kan je gewoon even aan elkaars bureau overleggen.”