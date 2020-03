Politie sluit ‘kleinste bibliotheek van Vlaanderen’

Gerda Verhulst zette vorige week een plastieken box met een tachtigtal Suske en Wiske-albums naast haar brievenbus. Iedereen die wil, mocht er strips uit komen lenen en daarna terugbrengen. “We hielden geen lijst of zo bij, onze mini-bib werkte op basis van vertrouwen, maar we moeten het initiatief stopzetten”, zegt Gerda Verhulst ontgoocheld.

Zij kreeg bezoek van een patrouille van de politiezone KLM. Verhulst: “Ze vroegen me om ermee te stoppen. Ik vind dat echt bijzonder jammer, want ik wilde jongeren een verzet geven met de strips. Maar ik begrijp wel in coronatijden dat ze dit verbieden. Ik was wel geschrokken, want dit was echt wel heel kleinschalig opgevat: voorbijgangers die gratis een strip meenemen en daarna terugbrengen. Ik heb er in totaal een handvol uitgeleend. Het was dus geen grote toeloep. Ik had zelfs alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heb ik de maatregelen van de federale overheid geraadpleegd en gevolgd: je laat de spullen best even 24 uur apart liggen vooraleer je ermee aan de slag gaat. En voorts neem je dezelfde maatregelen zoals in de supermarkt, waar ook veel goederen worden vastgepakt en terug in rekken worden gezet.”

Korpschef Alain Meerts van de zone KLM: “Voor ons ging het er gewoon om dat dit initiatief mogelijk meerdere mensen tegelijk kan aantrekken en dus moeten we het verbieden, hoe goed het ook bedoeld is. Ik heb begrepen dat ze ermee stoppen en dan is het oké. Elders in de zone KLM moeten we wel streng optreden tegen samenscholing van jongeren. Die schijnen het niet te begrijpen. De boete is nochtans hoog: 250 euro per persoon als onmiddellijke inning. Bedrijven die toch open blijven en niet in de essentiële sector zoals voeding en medicatie vallen, riskeren een boete van 750 euro. Niet iedereen houdt zich aan die regels. Wij treden vanaf nu zoals in andere politiezones ook meteen verbaliserend op en beboeten meteen. De regels zijn duidelijk, gebruik jullie gezond verstand.”