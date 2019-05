Politie telt bijna 300 inbreuken tijdens grootschalige actie

De politieassociatie PACE – een samenwerking tussen de zones TARL, AMOW en Dilbeek – heeft afgelopen weekend bijna 300 verkeersinbreuken vastgesteld bij verkeerscontroles in Asse en Dilbeek. Het merendeel van de boetes was voor hardrijders.

De verkeerscontroles werden gehouden op de Zuiderlaan in Zellik en de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. “De verkeersactie was gericht tegen hoofdoorzaken van verkeersongevallen met lichamelijk letsel: alcohol en drugs in het verkeer alsook het niet dragen van de gordel. Er vonden ook snelheidscontroles plaats,” laat de associatie PACE in een persbericht weten.

In totaal werden meer dan 1.400 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 209 van hen reden te snel. 490 bestuurders moesten een ademtest afleggen. Eén van hen blies positief. Verder werden ook 41 bestuurders beboet voor het niet dragen van hun gordel. Er werden ook 11 GAS-boetes uitgeschreven voor inbreuken op stilstaan en parkeren.

Twee voertuigen werden getakeld omdat ze niet verzekerd waren. Verder werd ook geverbaliseerd voor onder meer GSM’en achter het stuur, het niet dragen van gepaste motorkledij, overlading, ladingzekering en het vervoeren van meer passagiers dan toegelaten is.

Foto: Archief RINGtv