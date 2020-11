Politie vindt 16 kilogram drugs in auto

Het was een interventieploeg van de politiezone Dilbeek die een verdachte toestand opmerkte aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. "Toen die het voertuig wilde controleren, sloeg de auto op de vlucht", meldt de Dilbeekse politie. "In samenwerking met een ploeg van politiezone Zennevallei werd het voertuig na een achtervolging tegengehouden in Sint-Pieters-Leeuw."

In het voertuig werd maar liefst 16 kilogram drugs aangetroffen. De twee inzittenden werden ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde en werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.