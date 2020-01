Politie vindt lijk van man in woning in Teralfene

In de Driesstraat in Teralfene, bij Affligem, heeft de politie vanochtend het levenloze lichaam van een man van 67 aangetroffen in z'n woning. Hoelang de man al overleden is, is nog niet geweten. Hij had al dagen niets meer van zich laten horen.