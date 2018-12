Politie vraagt aandacht voor inbraakpreventie

Het vroeger invallen van de duisternis biedt daders van woninginbraken de ideale omstandigheden. Dinsdagavond nog waren er in Liedekerke 2 effectieve woninginbraken (Slochtestraat en Dennenlaan) en 3 pogingen tot woninginbraken (Begonialaan, Hoefstraat en Pijnegemstraat). Daders sloegen ook toe in de Van Nuffelstraat in Ternat.

De feiten vinden meestal plaats tussen 16u en 20u ’s avonds. De politiezone TARL roept haar burgers op om waakzaam te zijn en onmiddellijk het 101-nummer te bellen zodra er verdachte gedragingen, personen of voertuigen worden opgemerkt. Verder wijst de politie op een aantal eenvoudige preventietips; laat vb geen tuingereedschap rondslingeren. Afgelopen maand was dit meermaals een instrument tot inbraak. Ook trapladders of tuintafels die het inklimmen door inbrekers vergemakkelijken, zet u best achter slot en grendel. Inwoners van de zone TARL kunnen ook steeds een beroep doen op de wijkagent voor specifieke DiefstalPreventieAdviezen (DPA).