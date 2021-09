Politie waarschuwt voor diefstal van middenconsoles

De voorbije dagen werden twee diefstallen uit een voertuig aangegeven. De daders hebben het vooral gemunt op de duurdere automerken zoals Audi, BMW en Mercedes. “De feiten vonden plaats op de Kraanstraat in Roosdaal en de Fossebaan in Ternat. De daders komen gedurende een bepaalde periode naar eenzelfde regio”, zegt Steven De Ridder van de politiezone TARL. “Er kunnen dus nog diefstallen volgen. Eigenaars parkeren hun voertuigen bij voorkeur in een afgesloten garage en niet langs de kant van de weg of op de oprit.”

Het gaat vaak om Litouwse dievenbendes die zich specialiseren in dit soort diefstallen. “De daders maken veelal hun verplaatsing via het openbaar vervoer en begeven zich vervolgens per plooifiets op het grondgebied. Zo omzeilen ze de camera’s met nummerplaatherkenning. De geroofde buit wordt vaak verborgen in struiken of rioolgaten”, zegt De Ridder. “Wie verdachte handelingen ziet, wordt dan ook gevraagd contact op te nemen met de politie.”