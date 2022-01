Politie wil via beelden mensen beboeten die vuurwerk afstaken: "Een minderheid heeft het nog altijd niet gesnapt"

Volgens de lokale politie werd er tijdens de recente jaarwisseling in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise minder vuurwerk afgestoken dan de voorbije jaren. In de drie gemeenten gold een algemeen verbod. Niemand werd op heterdaad betrapt, maar toch wil de politie overtreders alsnog opsporen op basis van videomateriaal. “We doen een oproep via sociale media en onze website om beelden waarop te zien is wie vuurwerk heeft gebruikt aan de politie te geven”, zegt korpschef Alain Meerts. “We gaan proberen mensen te herkennen op basis van gezichtsherkenning, maar ook op basis van nummerplaat of dergelijke."

Overtreders die geïdentificeerd worden, riskeren een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. De politiezone hecht veel belang aan het vuurwerkverbod, zowel voor de veiligheid van mensen als die van dieren. Maar de naleving ervan is niet altijd gemakkelijk te controleren. “Het is heel moeilijk om op heterdaad mensen te betrappen en soms een kat- en muisspel. Elk jaar opnieuw moeten we er extra personeelvoor inzetten”, aldus Meers. “Het gaat gelukkig om een minderheid, maar sommigen hebben het echt nog altijd niet gesnapt.”