Politie Zennevallei ziet cybercriminaliteit fors toenemen

De politiezone Zennevallei merkt een forse stijging op van cybercriminaliteit. Op een jaar tijd is het aantal slachtoffers verdrievoudigd. In 2020 maakten cybercriminelen meer dan 650 slachtoffers in de regio. Daarnaast stelde de politie ook 939 processen-verbaal uit voor coronaovertredingen.

Afgelopen jaar zijn in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel of Halle meer dan 650 inwoners het slachtoffer geworden van cyberaanvallen en phishing. Daarbij proberen criminelen digitaal je geld of gegevens te stelen. Tegenover de stijgende cybercriminaliteit staan dan weer minder woninginbraken, verkeersinbreuken en drugsfeiten. “Criminelen zoeken alternatieven en gaan dus digitaal aan de slag. We krijgen dagelijks meldingen van mensen die verdachte mails krijgen of slachtoffer zijn. Het gaat soms om duizenden euro’s”, zegt politiewoordvoerster Anneleen Adang. “Zo steeg het aantal aangiften van informaticabedrog tot 407, een verdubbeling tegenover 2019. Ook bij phishing steeg het aantal slachtoffers van 46 naar 212 op een jaar tijd.”

Daarom maakt de politiezone Zennevallei van cybercriminaliteit een prioriteit. “We zetten extra in op preventie. Via verschillende actieplannen proberen we de inwoners te informeren wat de mogelijke gevaren en de gevolgen zijn van zo’n online oplichting”, zegt Anneleen Adang. “We gaan in de toekomst ook preventieadviseurs inschakelen die gespecialiseerd zijn in cybercriminaliteit. Zij gaan de burgers informeren over hoe zij hun computers kunnen beveiligen tegen oplichters en hackers.”

939 processen-verbaal

De lokale politie van de Zennevallei deelde afgelopen jaar ook 939 processen-verbaal uit voor de niet-naleving van de coronamaatregelen. “Over het algemeen worden de regels nu goed nageleefd. We stelden de inbreuken vaak vast bij mensen die weigerden een mondmasker te dragen of bij samenscholingen. De regels zijn nu beter gekend en worden toegepast door de inwoners. We blijven controles voeren én toezien op de quarantaine- en isolatieplicht”, besluit politiewoordvoerster Anneleen Adang.