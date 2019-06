Politie zoekt dader aanranding Silsombos

De politie is nog altijd op zoek naar de man die zondagavond een 17-jarige jogster heeft aangevallen in het Silsombos in Erps-Kwerps op de grens met Kampenhout. Het slachtoffer kon ontkomen zonder zware verwondingen, maar is wel erg onder de indruk van de feiten. De dader is voorlopig spoorloos.

Een 17-jarig meisje uit Erps-Kwerps was zondagavond rond 21 uur aan het joggen in het Silsombos, een natuur-en bosgebied op de grens van Erps-Kwerps en Kampenhout, toen een onbekende man haar langs achter aanviel, bedreigde met een keukenmes en haar kleren opensneed. Toen de aanvaller zijn greep even loste, kon het meisje ontkomen.

Het meisje liep daarop via de Lelieboomgaardenstraat naar de Kasteelstraat. Daar trof een koppel uit Kampenhout de jogster uitgeput en in shock aan. Het koppel ontfermde zich over het meisje en verwittigde de hulpdiensten.

Dader spoorloos

Het 17-jarige slachtoffer moest een nacht doorbrengen in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven, maar houdt uiteindelijk enkel een paar schrammen en een snee in haar schouder over aan de aanval. Ze is wel zwaar onder de indruk van de gebeurtenis.

Het meisje heeft een verklaring afgelegd bij de politie, maar die is de dader voorlopig nog niet op het spoor. “Het gaat om een blanke man, vermoedelijk tussen de 35 en de 40 jaar oud, die een grijze joggingbroek en een witte top zonder mouwen droeg”, staat er te lezen in een Facebookpost van de zus van het slachtoffer. “Hij heeft kort donker haar en spreekt Frans.”