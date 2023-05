Politie zoekt dader van gewelddadige roof in Sint-Pieters-Leeuw

Op donderdag 28 juli 2022 rond 16.00 uur werd een slachtoffer met geweld beroofd van zijn Rolex-horloge op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Een van de daders nog niet geïdentificeerd worden. Het is een zwarte man van tussen de 30 en 35 jaar oud, normaal gebouwd en tussen de 1m80 en 1m85 lang. Hij was kaal, had hij een halflange baard en droeg een bril.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een halflange zwarte jas, een rode T-shirt, een lange grijze broek en donkere schoenen. Hij had ook een pet op maar die verloor hij tijdens zijn vlucht. Als u deze persoon herkent of als u informatie heeft over dit feit, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300 en het bericht nalezen op www.politie.be.