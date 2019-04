Politie zoekt getuigen van aanranding

De Federale Politie is op zoek naar getuigen van een aanranding in de buurt van het station van Halle. In oktober van vorig jaar probeerde een man er tot tweemaal toe een vrouw van 60 te verkrachten.

De feiten speelden zich woensdagavond 10 oktober rond 23 uur af. Toen de vrouw uitstapte werd ze gevolgd door een onbekende man. Op de camerabeelden is te zien hoe die man de vrouw al van in Brussel-Noord achtervolgde. Op de voetgangersbrug sloeg de man een eerste keer toe en betastte de vrouw over haar volledige lichaam. De dader stopte toen een toevallige passant voorbij kwam.

Ter hoogte van De Frietwagon sloeg de man niet veel later een tweede keer toe. Toen de vrouw om hulp riep, snelde een buurman toe en trok de dader van de vrouw. De man ontfermfde zich in eerste instantie om het slachtoffer, waardoor de dader kon ontkomen.

Dakloze man die mankt?

Op het moment van de feiten droeg de verdachte een oranje muts en jeansbroek met daaronder mogelijk een trainingsbroek. Daaruit concludeert de politie dat de dader een dakloze man kan zijn die buiten slaapt. Verder droeg hij een donkere jas en donkere schoenen met een witte boord op de zolen. Hij had ook een rugzak van Nike met camouflageprint bij. De man spreekt gebrekkig Engels, heeft een onverzorgd voorkomen en lijkt verward. Hij is ongeveer 1,70 meter groot, normaal gebouwd en mankte met het rechterbeen.

Wie de dader kent of meer informatie heeft over de dader, kan contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via een online formulier de website van de federale politie.