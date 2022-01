Politie zoekt man die fiets achterliet aan kanaal in Vilvoorde

De politie is op zoek naar een man die op nieuwjaarsdag zijn persoonlijke voorwerpen achtergelaten heeft op een staketsel nabij brasserie Canal in Vilvoorde. De politie doet eveneens een oproep naar getuigen.

Op zaterdagnamiddag 1 januari heeft een man onder meer zijn fiets en helm achtergelaten op het staketsel nabij de brasserie Canal langs de Maria-Theresialaan in Vilvoorde. “Het gaat om een azuurblauwe koersfiets van het merk Muddyfox Race 3000, een zwarte helm van het merk BTWIN, een fietsbril met oranje glazen en een pakje sigaretten van het merk Marlboro Gold”, luidt het opsporingsbericht.

In het kader van dit dossier zouden de speurders de eigenaar van deze voorwerpen willen identificeren. Ook aan getuigen die op die plaats een persoon hebben opgemerkt, wordt gevraagd om zich te melden. Herkent u de eigenaar van deze voorwerpen of hebt u een persoon gezien, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30300.