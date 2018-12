Politieman riskeert 3 jaar cel voor brandstichtingen

Een Brusselse politieman uit de gemeente Vlezenbeek heeft zich voor de tweede keer moeten verantwoorden voor een reeks brandstichtingen. De zaak werd in oktober al volledig gepleit, maar tijdens de beraadslaging merkte de rechter op dat niet 1, maar 3 rechters zich over de zaak hadden moeten buigen. Daarom werd het volledige proces gisteren overgedaan.

De dertiger is volgens het openbaar ministerie verantwoordelijk voor een resem brandstichtingen die tussen mei en eind september plaatsvonden in Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Zo zou hij zijn eigen wagen in brand hebben gestoken om de verzekeringspremie op te strijken. Daarnaast zou hij ook snoeiafval, 2 parasols, een andere voertuig en papierafval in brand hebben gestoken. De openbaar aanklager vordert een effectieve celstraf van 3 jaar, maar de beklaagde ontkent alles ten stelligste.

Volgens de advocaat van de politie zijn er amper tot geen materiële bewijselementen. “Dat bij een van de brandstichtingen theelichtjes zijn gebruikt en dat er bij een huiszoeking bij mijn cliënt theelichtjes zijn teruggevonden, zegt niets”, pleitte meester Marijn Van Nooten. “Iedereen heeft theelichtjes in huis.

“De speurders in dit dossier hadden een tunnelvisie en hebben niet verder gekeken dan mijn cliënt.” Nog volgens de strafpleiter is de vervolging voor brandstichting op zijn eigen voertuig onontvankelijk. “We hadden een tegenexpertise willen vragen, maar dat kan niet meer omdat de wagen al vernield is. Nochtans moet bewijsmateriaal beschikbaar blijven tot op het einde van het proces.”

Het vonnis valt op 10 januari.