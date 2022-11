Politiepost Brabantpoort opent opnieuw de deuren

Vanaf vandaag kan je opnieuw terecht in de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw. De politiezone opent die post omdat voor heel wat inwoners de afstand naar de hoofdpost in Halle te ver is. De post Brabantpoort zal alleen bemand worden door burgerpersoneel omdat de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Halle n Beersel het blauw maximaal op straat wil houden.

Vanaf vandaag kan je in Brabantpoort terecht voor opvang van slachtoffers, het melden of vragen van een politietussenkomst, het vastleggen van afspraken en het binnenbrengen van gevonden voorwerpen. “De politiepost van Halle is 7 dagen op 7 open voor alle 105.000 inwoners van de Zennevallei. Met de heropening van de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw is er nu opnieuw een lokaal alternatief voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw”, zegt korpschef Marc Crispel. “De komende jaren starten hier ook de voorbereidingen om in 2025 het digitaal loket te installeren. Inwoners zullen dan ook alle verrichtingen kunnen doen met een politie-inspecteur die, vanuit het hoofdonthaal in de politiepost van Halle, de meer gespecialiseerde aanvragen vanop afstand zal kunnen behandelen.”

Voor de meer complexere zaken kan je voorlopig enkel in het hoofdonthaal in Halle terecht. “Omdat we maximaal blauw op straat hebben we bewust gekozen om het onthaal in de Brabantpoort exclusief te laten bemannen door burgerpersoneel. Zij kunnen zonder problemen onthaaltaken op zich nemen. Voor de taken waar meer gespecialiseerde politie-inspecteurs noodzakelijk zijn, worden de inwoners doorverwezen naar het hoofdonthaal van Politiezone Zennevallei in Halle. Dit is een kwestie van efficiëntie en gezond verstand”, aldus burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth.