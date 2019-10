Politiezone AMOW wil lachgas verbieden en beboeten

Nadat Zaventem en heel wat andere steden en gemeenten een verbod op het gebruik van lachgas hebben ingevoerd, zal ook de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) dit doen. Voorzitter van het politiecollege en burgemeester van Asse Koen Van Elsen (CD&V): "We willen voor de vier gemeenten een gelijkaardig reglement om het gebruik van lachgas aan banden te leggen. Op verschillende plaatsen in de politiezone zijn al lege bonbonnetjes lachgas op de openbare weg terug gevonden. Wij beschouwen het als een verdovend middel en stellen daarom een politieverordening op, gekoppeld aan boetes voor wie het lachgas inneemt."

Zanzibar

Net zoals in andere gemeenten kunnen de boetes bij recidivisme oplopen tot 350 euro. De kleine ampules lachgas vinden immers meer en meer hun weg naar het uitgaansleven. Ze zijn eigenlijk bedoeld als gaspatronen voor industriële slagroomspuiten, maar jongeren inhaleren het gas om in een roes te geraken. "Het is bovendien ook gevaarlijk voor de gezondheid," zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785, Onafh.) van Merchtem. "Ook in Merchtem kregen we er al mee te maken, één keer op Zanzibar toen een deejay het wilde inhaleren, dat werd toen verboden."

Op de parking

Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel): "Op de openbare parking aan het gemeentehuis vonden we al tientallen bonbonnetjes, ook elders duiken die dingen op. Wij werken nu een reglement uit en zullen dat op de gemeenteraad van november agenderen." Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) van Opwijk: "Ook wij zullen een gelijkaardig reglement invoeren. Het probleem stelt zich (nog) niet in Opwijk, maar we willen een zelfde politiereglement voor de hele zone."

Foto: een ampule lachgas in de struiken van het park aan de sporthal in Wemmel.