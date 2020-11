Politiezone KLM controleert extra op coronamaatregelen

De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) gaat extra controleren op de handhaving van de coronamaatregelen. De politie heeft er de voorbije dagen tijdens controles meer dan 50 processen-verbaal opgesteld wegens het schenden van de maatregelen. In Overijse is de mondmaskerplicht sinds dit weekend dan weer uitgebreid.

De politiezone KLM heeft een ‘hotspotlijst’ opgesteld met locaties die door de patrouilles moeten gecontroleerd worden. Het gaat onder andere om speelpleinen, horeca- en handelszaken, skateparken en plaatsen waar het dragen van het mondmasker verplicht is. Het is bij deze controles dat de voorbije dagen in totaal 52 overtredingen werden vastgesteld waarbij een proces-verbaal met een boete kon worden opgesteld.

“Omdat we merken dat er spijtig genoeg nog steeds veel burgers zijn die blijkbaar het nut van de maatregelen niet inzien of gewoon hardleers zijn, hebben wij ons intern anders georganiseerd en de ploegen op een efficiëntere wijze ingezet”, zegt korpschef Alain Meerts. “Zo worden op bepaalde dagen van de week, los van de normale toezichten, extra acties georganiseerd waarbij de ploegen exclusief ingezet worden in het kader van de controle van de maatregelen. Wij krijgen hierbij ook steun van de federale politie.”

De politie roept ook op tot de nodige burgerzin en vraagt overtredingen te melden bij de politie. “Berichten plaatsen op sociale media heeft in dat kader geen enkele zin of meerwaarde”, aldus Meerts. Sinds dit weekend is het in Overijse dan weer verplicht om een mondmasker te dragen in het centrum van de gemeente, skatepark en speeltuin. Eerder was het mondmasker er al verplicht in de omgeving van scholen.