Pop-upwijnmuseum in Jezus-Eik

In gemeenschapscentrum de Bosuil in Jezus-Eik bij Overijse loopt momenteel een bijzondere tentoonstelling. De expo schetst de geschiedenis van de wijnproductie in de druivengemeente.

Het idee voor de tentoonstelling komt van Pips Luppens, al sinds de jaren '70 wijnproducent van het familiebedrijf Soniën. De tentoonstelling toont de geschiedenis van de wijnproductie in Overijse van 1955 tot nu. “Naast heel wat oude apparaten en machines die gebruikt worden in de wijnproductie wordt aan de hand van een 40-tal grote infopanelen de historiek, de productie en de promotie uitgebeeld met tekst en foto’s”, legt Pips Luppens uit. “Zo is er een groot deel van de expo gewijd aan de wijncoöperatieve ISCA maar ook aan het ontstaan van Wijnkelder Soniën na het faillissement van ISCA in 1978.” De expo loopt nog een viertal weken.