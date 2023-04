Pop-up Zanzibar verhuist naar Dilbeek: “In bedrijvenzone zonder buren storen we niemand meer”

De populaire pop-up zomerbar Zanzibar, die in Merchtem vorig jaar door een arrest van de Raad van State de deuren moest sluiten, herrijst. “We hielden rekening met het arrest en zetten Zanzibar voort op een industriezone in Groot-Bijgaarden waar we niemand tot last zijn. De formule blijft behouden”, zegt medeorganisator Wim Walravens.