Poppentheater JA-JA uit Gooik boomt en brengt eerste kinderboek uit

Poppentheater JA-JA uit Gooik doet het goed. En dat is bijzonder, want een paar jaar geleden was het theater van Steven Cannoot op sterven na dood. Maar sinds kort is zijn poppentheater populairder dan ooit. Bovendien bracht Steven ook een kinderboek uit dat gebaseerd is op één van zijn poppenvoorstelling: Knor.