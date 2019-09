Populairder dan ooit: boeken kaften met Ezelsoor

Het schooljaar is gestart en dan moeten opnieuw heel wat boeken worden gekaft. In 2010 werd daarom in Halle gestart met de gratis boekenkaftdag Ezelsoor. Het initiatief is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde. Vandaag kan je in 29 gemeenten gratis je boeken laten kaften.