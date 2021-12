Populieren Kanaal Halle worden in fases gekapt

Volgende lente worden de eerste vijftig Canadese populieren aan het Kanaal in Halle gekapt. Dat besliste de Vlaamse Waterweg. De aankondiging dat de 148 bomen moeten verdwijnen, omdat ze te oud zijn, leverde eerder heel wat protest op. Nu worden de bomen in fases gekapt.

De bomenrij aan het Kanaal is een gekend stadsgezicht in Halle. Maar de Canadese populieren vormen een gevaar voor voorbijgangers, omdat ze al erg oud zijn en in slechte staat verkeren. Na overleg met het stadsbestuur van Halle besliste de Vlaamse Waterweg nu om de bomen niet in één keer, maar gespreid over een paar jaar te kappen. De eerste 50 bomen moeten in de lente verdwijnen. Ze worden vervangen door inheemse soorten.