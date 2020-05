Positief gesprek, maar geen akkoord over Brussels Airlines

Er is voorlopig geen akkoord over overheidssteun voor Brussels Airlines. Dat bleek vanmiddag na afloop van de gesprekken tussen onze federale regering en het Duitse Lufthansa. Topman Carsten Spohr van Lufthansa kwam daar vandaag voor naar Zaventem. De gesprekken verliepen naar verluidt wel in een positieve sfeer en worden de komende dagen voortgezet.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines kondigde eerder deze week een ingrijpende herstructurering aan, waarbij 1.000 van de 4.200 banen zouden sneuvelen. Bovendien vraagt de Duitse moedermaatschappij Lufthansa een financiële injectie van minstens 290 miljoen euro voor Brussels Airlines. De Belgische federale regering is bereid met dat geld over de brug te komen, maar vraagt in ruil wel garanties van Lufthansa. Dat was dan ook de boodschap die Lufthansa-baas Carsten Spohr vandaag meekreeg. Overheidssteun kan, maar alleen in ruil voor een strak toekomstplan dat ecologisch verantwoord is, oog heeft voor groei en vooruitzichten op het vlak van de tewerkstelling.

Een akkoord werd niet bereikt, maar de gesprekken gaan de komende dagen in een positieve sfeer verder.

Foto: het vliegtuig waarmee Carsten Spohr vanmorgen rond 10 uur landde op Brussels Airport in Zaventem.