Een postbode heeft meer dan 300 exemplaren van het gratis lokaal maandblad De Zemstenaar in een container gegooid. In de buurt werden eerder al tientallen exemplaren van het gemeenteblad Zemstinfo in een container gevonden. De postbode is ontslagen.

Postbode dumpt honderden maandbladen in container

Bij enkele straten in Weerde vielen onlangs geen editie van De Zemstenaar in de bus. De verklaring: meer dan 300 exemplaren werden teruggevonden in een container van een plaatselijke handelaar. De man die ze vond verwittigde de uitgever van het maandblad, oud-burgemeester Bart Coopman. Die trok naar bpost. Die kon de postbode identificeren en ontsloeg hem.

Volgens de gemeente Zemst is het mogelijk dat de postbode niet aan zijn proefstuk toe was. Een maand geleden werden een hoop exemplaren van het gemeentelijk informatieblad Zemstinfo teruggevonden in een container aan de kantine van voetbalclub VK Weerde. Beide vindplaatsen liggen op nog geen kilometer van elkaar.