Praktische hinder in Vilvoorde door kermis, jaarmarkt en wielerwedstrijd

In Vilvoorde is gisterenavond de Troostkermis van start gegaan met de traditionele parade. Voor het eerst was het op een vrijdagavond dat de Vilvoordse reuzen de kermis mochten openen. De Troostkermis is de voorbode van de Jaarmarkt die nu maandag al voor de 157ste keer plaats vindt.