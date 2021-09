Priester Vital ereburger van Diegem

Vital Orolé mag zich voortaan ereburger van Diegem noemen. De nu 90-jarige Orolé is al 65 jaar actief in de parochies van Diegem en Machelen en zou daarmee de langst zittende priester in Vlaanderen zijn. “We hebben geen moment getwijfeld om hem tot ereburger te benoemen. Vital is een ongelofelijk warme persoonlijkheid die graag gezien is bij vele generaties Diegemnaren”, zegt burgemeester Steve Claeys.

Door de coronapandemie was het een tijdje wachten totdat de gemeente Machelen het ereburgerschap van Vital Orolé kon vieren. De nu 90-jarige priester belandde zelf in het ziekenhuis met een zware coronabesmetting. Maar afgelopen weekend werd de gemeente dan helemaal omgetoverd tot FestiVital. Met een tentoonstelling, ommegang, openluchtviering en tal van andere festiviteiten werd Vital in de bloemetjes gezet. “Het is hartverwarmend om mee te maken”, zegt priester Vital terwijl een massa Diegemnaren hem feliciteren. “Het doet deugd om te zien dat zoveel mensen van mij houden. Ik vraag eigenlijk niet liever, want ik ben graag tussen de mensen”, zegt Orolé.

Op de festiviteiten mocht uiteraard ook de Chiro niet ontbreken. Orolé is namelijk tot op vandaag proost van de jeugdvereniging en heeft voor generaties jonge Diegemnaren dan ook heel wat betekend. In zijn loopbaan in Diegem heeft Orolé maar liefst 1.800 huwelijken ingezegend en 2.700 begrafenissen begeleid. "Vital is een fenomeen, een unicum. Het is amper te bevatten wat hij voor onze gemeente heeft betekend", zegt Guy Van Weyenberge, die mee instond voor de organisatie van de festiviteiten. "Met zijn humor staat hij altijd klaar voor een grap, maar ook de serieuze onderwerpen gaat hij niet uit de weg. Hij is de mayonaise tussen de vele gemeenschappen in Diegem."