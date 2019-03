Prikkelarm genieten op Halse kermis

Vandaag vindt op de carnavalkermis in Halle voor het eerst een prikkelarme dag plaats. Met andere woorden: geen flikkerende lichten en geen bonkende muziek aan de kermisattracties.

De dag komt er op vraag van Radio Victoria-presentatrice Sonia D'Ours en Anneke Corijn. Haar dochter heeft een beperking en kan epileptische aanvallen krijgen doordat bepaalde muziek en lichteffecten een soort van kortsluiting in de hersenen veroorzaakt. Halattraction, de organisator van het Halse carnaval, stapte met idee van een prikkelarme dag naar de foorkramers. Die waren meteen gewonnen voor het idee. Eerder vonden ook op de kermissen in Aalst en Kortrijk al dergelijke dagen plaats.

RINGtv dook mee de geluidsarme kermisrups en botsscooters in en het plezier was er niet minder om. Kijk mee, vanavond in ons nieuws.