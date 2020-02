Prima profdebuut voor Ilan Van Wilder in Ronde van Algarve

Remco Evenepoel mag dan wel de Ronde van Algarve gewonnen hebben, ook Ilan Van Wilder verscheen daar aan de start. Niet zomaar, want de Opwijkenaar reed er zijn profdebuut en dat ging prima. Van Wilder eindigde in de tijdrit op de 24ste plaats, wat hem een 17de plaats in de eindstand opleverde.