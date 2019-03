Proces aanslagen moet starten in 2020

Het proces van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en op het metrostation Maalbeek moet starten in 2020. Dat heeft het federaal parket gezegd. Het wordt één van de grootste processen in de geschiedenis van ons land.

Nu vrijdag 22 maart is het drie jaar geleden dat terroristen aanslagen pleegden in Zaventem en Brussel. Daarbij vielen 32 doden en 340 gewonden. Vanaf april kunnen slachtoffers en nabestaanden in een speciaal ingerichte zaal het volledige dossier inkijken. Dat bestaat intussen uit zo’n 6.200 processen-verbaal. De 1.200 belangrijkste stukken zijn vertaald in negen talen.

Op het proces zullen 600 burgerlijke partijen aanwezig zijn. Verwacht wordt dat het proces minstens zes maanden zal duren. Er wordt ook nog altijd gezocht naar een geschikte locatie. Geen enkele rechtbank in ons land voldoet namelijk aan de vele eisen.

Naast de vele veiligheidsvoorwaarden moeten er 1.000 mensen in de zaal kunnen en een aparte ruimte zijn voor de jury en pers. Enkele maanden geleden kwam het oude NAVO-gebouw op de grens van Evere en Zaventem in beeld, net als de legerkazerne in Peutie.