Proces over aanslagen start tumultueus: “Precies de zoo van Antwerpen”

In het oude NAVO-hoofdkwartier in Haren is vandaag het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 van start gegaan. Dat gebeurt met het nodige tumult. Zo lokken de glazen kooien waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen heel wat reactie uit. “Het is hier precies de zoo van Antwerpen”, klinkt het bij één van de advocaten.

Op het grootste proces ooit in ons land staan negen beschuldigden terecht voor moord, poging tot moord en deelname aan terroristische activiteiten. Zij riskeren een levenslange opsluiting. Vandaag is de inleiding van het proces, dat eigenlijk pas op 10 oktober start en zo’n negen maanden zal duren. Op deze eerste procesdag vandaag waren onder meer Mohamed Abrini, Osama Krayem en verrassend genoeg ook Salah Abdeslam aanwezig.

Zij moesten allemaal plaatsnemen in de glazen kooien waarover heel wat commotie is. Enkele advocaten van de verdediging willen die weg. "Het proces in Parijs is geslaagd omdat de verdachten niet als beesten werden behandeld. Toon de juridische wereld dat wij onze principes niet verloochenen en ontmantel deze boxen. Tolereer dit niet, mevrouw de voorzitter. Mijn cliënt en ik moeten ons bukken om te kunnen praten met elkaar. Waar is het respect voor ons beroep? Ontmantel deze boxen of ik vertrek. Ik doe hier niet aan mee", pleitte de advocaat van Abrini vurig.

Sofian Ayari beukte hard op het glas van de kooi en riep vanuit zijn box om zijn ongenoegen te uiten. Zes van de negen aanwezige beschuldigden weigerden de zitting vandaag bij te wonen, vooral omwille van de boxen. “Ik doe dat uit solidariteit met mijn medebeschuldigden. U bent intelligent genoeg om te weten dat het proces op een oneerlijke manier begint”, richtte Salah Abeslam tot voorzitster van het hof.

De beschuldigden keerden al snel terug naar hun cel. Ze lieten overigens allen weten niet gefotografeerd of geportretteerd te willen worden tijdens het proces.