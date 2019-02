Proces treinramp Buizingen start met verhoor van experts

In Brussel start vandaag de eerste hoorzitting op het proces rond de treinramp in Buizingen, bijna dag op dag negen jaar na het drama. Verschillende experts die het ongeval, dat het leven kostte aan 19 mensen, onderzochten, komen vandaag getuigen.

De onderzoeksrechter stelde na de treinramp een college van vijf experts aan om de treinramp te onderzoeken. Ze schreven uiteindelijk drie verslagen, die vandaag zullen worden toegelicht op het proces. Volgens de experts is er bij het zware ongeval op 15 februari 2010 tussen de P-trein van Leuven naar ’s Gravenbrakel en de IC-trein van Quiévrain naar Luik-Guillemins sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Volgens hen negeerde de treinbestuurder een rood licht, maar werden de veiligheidsvoorschriften totaal niet nageleefd. Zou zouden NMBS en Infrabel werken met materiaal dat dateert uit de jaren ’30 en werkten verschillende veiligheidssystemen, die de ramp hadden kunnen vermijden, niet naar behoren.

De advocaat van de treinbestuurder die er van verdacht wordt een rood licht te hebben genegeerd, wil dat de expertiseverslagen niet tegen zijn cliënt gebruikt worden. “Hij is nooit door de experten uitgenodigd om mee te werken, dat kan niet.”

De slachtoffers wachten intussen al meer dan 9 jaar op gerechtigheid en zijn blij dat het proces eindelijk van start kan gaan. “We wachten hier al zeer lang op”, zegt Anita Mahy van de vzw Trein Buizingen: Nooit Meer. “We hopen nu dat de rest van het proces zoals gepland voortgaat. De komende maanden kunnen de advocaten hun conclusies uitwisselen en in september volgen dan de pleidooien. De verjaring dreigt wel nog steeds. Er is nu wel wat meer ademruimte, maar als de zaak in beroep gaat en er nadien nog cassatieberoep zou worden aangetekend, kruipen we toch heel dicht bij de verjaringstermijn.”