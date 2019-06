Processie Heilige Drievuldigheid doorkruist Pajottenland

In en rond Kester, bij Gooik, is de jaarlijkse Heilige Drievuldigheidsprocessie uitgegaan. De processie wordt volgens de overlevering al meer dan 800 jaar gehouden en zou daarmee één van de oudste processies van het land zijn.

De Heilige Drievuldigheidsprocessie zou ontstaan zijn omdat het vroegere Kestergewoud - Kester, Oetingen en Herfelingen - gespaard bleef van een massale pestepidemie. De processie gaat jaarlijks uit de eerste zondag na Pinksteren en vertrekt traditiegetrouw om 6 uur aan de kerk in Kester. Meer dan 100 paarden en wandelaars trekken richting de kerk van Herfelingen, waar een eerste eucharistieviering plaatsvindt. Vanuit Herfelingen gaat het richting Oetingen, waar een opnieuw een misviering plaatsvindt.

Daarna keert de processie - ook wel De Kesterweg of paardenprocessie genoemd - terug richting Kester. Bij het binnenkomen van de gemeente voegt de Heilige Drievuldigheidsprocessie zich bij een tweede, kleinere processie. Daarin beelden figuranten en schoolkinderen belangrijke Heiligen uit de streek uit, met onder meer Sint-Maarten en Don Bosco. De processie eindigt rond de middag met een slotviering in de Sint-Martinuskerk in Kester.