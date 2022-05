Projectontwikkelaar snoeit fors in plannen woonproject Hoeilaart

Het omstreden woonproject in het centrum van Hoeilaart wordt grondig aangepast. Projectontwikkelaar Odebrecht heeft een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor 61 wooneenheden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. In de eerste vergunning was er nog sprake van 93 wooneenheden, maar daar kwam heel wat protest op.

Met een protesttocht en heel wat bezwaarschriften lieten de Hoeilanders de voorbije maanden weten dat ze de komst van een woonproject ter hoogte van de Koldamsite niet zagen zitten. “Met projecten als deze worden we een stad in plaats van een gemeente en dat willen we niet”, klonk het eind vorig jaar bij de actievoerders. Daarop trok projectontwikkelaar de vergunningsaanvraag in snoeide fors in de plannen. Zo zit het deel waar vandaag een carwash en De Serrist gevestigd is, niet meer in de aanvraag. Het aantal eenheden daalt daardoor van 93 naar 61.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 16 juni. Net als bij de vorige aanvraag komt er ook nu een voorrangsperiode voor jonge Hoeilanders. Wie tussen 18 en 35 jaar, in Hoeilaart woont of gewoond heeft en nog geen eigen huis heeft, krijgt zo’n vier maanden voorrang om een appartement te kopen. De twee daaropvolgende maanden vervalt de leeftijdsgrens en de aankoop van eerste woning. Pas na een half jaar komen niet-Hoeilanders in aanmerking om een appartement te kopen.