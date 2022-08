Protest in volkstuintjes Merchtem: verwaarlozing en diefstal

Het was burgemeester Eddie De Block die in 2012 het idee lanceerde: tegen 25 euro per jaar kunnen tuinliefhebbers in Merchtem één are tuingrond huren naast de begraafplaats aan de parking van het gemeentelijk sportcomplex. Zo zijn er 23. De bedoeling is dat Merchtemnaren die op een appartement wonen en graag tuinieren ook eens de kans krijgen om een moestuin te bewerken. Het concept trok aan, alle tuintjes -ingericht met tuinhuisjes- zijn verhuurd, veelal ook door senioren. Wel onder voorwaarden: een goed beheer en enkel voor teelt van groenten en fruit. Het plaatsen van caravans, bijgebouwen, partytenten of overnachtingsmogelijkheden is volgens het reglement sowieso strikt verboden. De tuintjes moeten ook op ecologische wijze worden bewerkt.

We zijn inmiddels tien jaar verder en inmiddels is er één en ander dat schort. “Naast het overwoekerende onkruid van percelen waarvan de bewerker er niet meer kan voor instaan, zitten we nu met een reeks diefstallen”, zucht Gust Saerens (73). “Ik was er als één van de eersten bij. Alles hebben we hier rechtgezet: tuinhuisjes, de grond bewerkt, noem maar op. Met de toenmalige burgemeester was er twee keer per jaar overleg met alle perceelbewerkers. Dan werd veel opgelost.Dat gebeurt niet meer.” “Nu worden we ook constant bestolen. Onze tuinen liggen onbeschermd. Kroppen sla, hele rijen erwtjes, tomaten, komkommers, noem maar op, worden gestolen. Alles waar wij als tuinierders heel veel tijd en werk insteken, wordt gewoon gestolen. We gieten onze terreintjes met emmertjes water die we uit een geboorde put halen, tot 400 liter per dag met deze temperaturen. De rest is zo goed als leeg met warm weer. Dat is allemaal heel veel werk, maar we doen het voor ons plezier in "onzen hof". En bovendien zijn er nu minstens vijf percelen van de 23 die er verwaarloosd bij liggen waar het onkruid welig tiert. Daarvan zijn er al twee die al jaren niet meer worden bewerkt en helemaal onkruidzaad verspreiden over onze percelen die we alle dagen bewerken. Dat zaad verspreidt zich op onze percelen en we kunnen niets doen, behalve wieden."

Eerste schepen Lien Casier (CD&V Plus), die momenteel waarnemend burgemeester is, reageert. “We hebben weet van de verwaarlozing van enkele percelen, al hebben we gezien de sociale achtergrond van sommige bewerkers niet meteen hard opgetreden”, zegt Casier. “Die termijn van “tolerantie” is nu wel voorbij. Er zijn vijf brieven vanuit het schepencollege vertrokken: wie eind deze zomer zijn of haar perceel niet degelijk in orde stelt, krijgt geen recht meer om het te bewerken. De wachtlijst bevat zes mensen. Die krijgen dan sowieso voorrang. Het college van burgemeester en schepenen houdt de zaak via de gemeentediensten in het oog. Het probleem van diefstallen is voor ons eigenlijk vrij recent, vorige jaren hadden we daar eigenlijk weinig of geen meldingen van, het is een fenomeen dat zich nu begint voor te doen. Het zal sowieso op het schepencollege worden besproken.”