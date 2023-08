Provincie heft captatieverbod op waterlopen en grachten op

De beslissing om een captatieverbod op te leggen of op te heffen wordt genomen door de provinciale droogtecommissie onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren. “Het heeft even geduurd voor we de regen van de voorbije weken ook weerspiegeld zagen in hogere waterpeilen in de waterlopen. Gelukkig kunnen we nu van herstel spreken en het tijdelijk captatieverbod dus opheffen,” zegt Spooren.

Door het captatieverbod mochten landbouwers het water niet gebruiken om hun grond te besproeien, alleen als drinkwater voor hun dieren.