Provincie heft captatieverbod op waterlopen en grachten

Vanaf vandaag is er een captatieverbod op heel wat onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Dat werd beslist tijdens het provinciaal droogteoverleg. Op heel wat onbevaarbare waterlopen dalen de debieten en waterhoogtes en zijn de meeste ecologische minimumdebieten overschreden. Dat is het gevolg van de hoge temperaturen en het gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van juni.

Het provinciaal droogteoverleg, dat wordt voorgezeten door gouverneur Jan Spooren, besliste om een onttrekkingsverbod in te stellen voor volgende onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in onze provincie: de Bellebeek, de Oude Dender, de Mark, de Zuunbeek, de Demer, de Dijle stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer en de Scheiloop. “Ondanks de overvloedige neerslag in maart en april merken we dat de debieten en waterpeilen na enkele weken droogte weer sterk gedaald zijn,” aldus Jan Spooren. “Ook de komende dagen houdt de droogte aan en blijft het warm. Om de ecologische goede toestand van onze waterlopen te vrijwaren, moeten we ingrijpen.”

Door het captatieverbod mogen landbouwers geen water meer oppompen uit de waterlopen en grachten. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. De provinciegouverneur vraagt de politie om te controleren of het verbod gerespecteerd wordt. “Waterschaarste kan grote gevolgen hebben, dus we moeten tijdens deze droogte bedachtzaam en spaarzaam omgaan met water,” aldus Spooren.