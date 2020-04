Provincie lanceert website 'Ik koop lokaal in Vlaams-Brabant'

De provincie Vlaams-Brabant lanceert de website 'Ik koop lokaal in Vlaams-Brabant.' Via de website vinden de Vlaams-Brabanders de weg naar de lokale handelaars in hun gemeente. De producten zijn met een muisklik bereikbaar.

De provincie wil met de website de handelaars in onze provincie ondersteunen.“In deze coronatijden hebben onze Vlaams-Brabantse handelaars het moeilijk”, zegt gedeputeerde voor economie Ann Schevenels (Open VLD). “Producten en diensten van onze handelaars steunen is nu dan ook van levensbelang. Ze leveren creatieve inspanningen om hun aanbod zowel fysiek als online te blijven aanbieden. Daarom willen we hen in de kijker zetten met een website en een facebookcampagne”.

Winkeliers vinden op deze website ideeën om hun verkoop te stimuleren en een overzicht van de corona-steunmaatregelen. De gemeenten kunnen de website gebruiken om hun initiatieven kenbaar te maken. Gelijktijdig lanceerde de provincie een advertentiecampagne op Facebook.

De eerste resultaten zijn alvast positief. Zo geven de inwoners van de provincie elkaar tips en verwijzen ze naar de bakker, slager, boetiek of boer in hun streek. Klik hier om de website te bezoeken.