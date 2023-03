Provincie over veiligheid langs de Zenne in Zemst: ‘Maatregelen versneld uitwerken’

Volgens Vlaams-Brabants gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) wordt er bij de provincie een tand bijgestoken gezien de incidenten van gisteren. “Maar ik wil niet met een halve oplossing afkomen die niet blijkt te werken”, reageert hij. “We denken concreet aan robuustere begroeiing op de zogenaamde schrikstrook tussen de fietsweg en de Zenne. Daarnaast zouden we op kritieke punten qua veiligheid een extra zwevend profiel willen voorzien op dezelfde hoogte als het fietspad dat dan wordt afgebakend door een afsluiting. Het is niet de bedoeling om op dat dat profiel te wandelen of fietsen maar het zou voor een extra marge zorgen als iemand toch ongelukkig ten val zou komen. We willen deze maatregelen nu versneld uitwerken.”

De Vlaamse Waterweg betreurt de recente fietsongevallen die gelukkig al bij al goed zijn afgelopen. "De omstandigheden waarin deze ongevallen zijn gebeurd moeten mee voorwerp uitmaken van het evaluatietraject inzake de veiligheid van fietssnelweg F1 langs de Zenne dat momenteel met alle betrokken instanties loopt en waar wij onze volle medewerking aan verlenen", laat woordvoerster Carolien Peelaerts weten. De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor de Zenne en is wegbeheerder van het jaagpad. De provincie Vlaams-Brabant is mee bevoegd voor de realisatie van fietssnelweg F1. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat weten dat ze De Vlaamse Waterweg heeft aangemaand om snel met maatregelen te komen.