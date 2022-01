Provincie Vlaams-Brabant investeert in projecten voor het onderwijs

De provincie Vlaams-Brabant investeert 15.750 euro in vier onderwijsprojecten. Het gaat om projecten in scholen uit Halle en Hoeilaart. Met het geld wil de provincie creativiteit, techniek en innovatie in het onderwijs steunen.

De GO! Middenschool Halle met het ‘Moving Forward’ project de passie voor wetenschap, techniek en wiskunde (STEM) aanwakkeren. “We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten zo vroeg mogelijk ontdekken en ontplooien om zo praktijk en theorie dichter bij elkaar te brengen”, legt directeur David De Clercq uit. In de GO! basisschool Het Groene Dal uit Hoeilaart zetten ze dan weer in op een STEM-bibliotheek om de kleuters hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren.

“Vlaams-Brabant is een creatieve en dynamische regio waarbij het onderwijs de ideale plaats is om vernieuwing aan te moedigen”, vindt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs.“Daarom investeren we in onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. Zo komen de leerlingen met een stevige bagage op de arbeidsmarkt.”